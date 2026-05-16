Кори Гауфф — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 16 мая, в Риме завершится грунтовый теннисный турнир категории WTA-1000. В финальном матче сразятся четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Украины Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 10-е место.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Гауфф в полуфинале обыграла Сорану Кырстю, а Свитолина оказалась сильнее Иги Швёнтек. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.