Карен Хачанов объяснил, почему не болеет за один конкретный клуб в РПЛ

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, почему у него нет фаворита среди футбольных клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

– Если честно, поэтому я не поддерживаю какой-либо конкретный клуб, потому что у меня в своё время, ещё когда Федя Смолов играл, ребята, которых я знал, играли за разные клубы. Соответственно, если я приходил на матчи, там получалось пару раз прийти на какую-то из игр, конечно, я никого не поддерживал, я больше приходил к ребятам, их поддержать.

– А бывало такое, что ты сидишь в боксе у одного, а в душе болеешь за другого?

– Нет, кстати, такого не было, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.