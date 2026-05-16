Дардери подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Риме после поражения от Рууда

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери поделился эмоциями от своего выступления на «Мастерсе» в Риме. Спортсмен дошёл до полуфинала, где уступил Касперу Рууду.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Я сегодня был очень измотанным и прошу прощения у всех, кто пришёл. Во мне не было топлива. Я думал, что остановка из-за дождя мне поможет, но, к сожалению, нет. Малое время для восстановления – это часть тенниса.
Я сражался во всех матчах и старался выложиться на максимум. Эта неделя была уроком, и я хочу поблагодарить всех, кто был со мной. Это был лучший в моей жизни турнир. После него я стану более уверенным в себе. Я выиграл прекрасные матчи, уровень моего тенниса был высоким. Воспоминание, которое я с собой увезу – это матч с Ходаром. Я посвящаю эту неделю своей бабушке и надеюсь, что она сверху всё видит. Её мечтой было, чтобы я стал теннисистом. А ещё посвящаю [эту неделю] отцу — его заслуга в том, что я стал тем, кем являюсь», — приводит слова Дардери Punto de Break.
- 16 мая 2026
-
15:20
-
15:00
-
14:51
-
14:00
-
14:00
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:54
-
10:22
-
10:08
-
09:33
-
00:47
-
00:29
-
00:02
- 15 мая 2026
-
22:50
-
22:43
-
22:29
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:17
-
18:21
-
18:03