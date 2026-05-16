Дардери подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Риме после поражения от Рууда

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери поделился эмоциями от своего выступления на «Мастерсе» в Риме. Спортсмен дошёл до полуфинала, где уступил Касперу Рууду.

«Я сегодня был очень измотанным и прошу прощения у всех, кто пришёл. Во мне не было топлива. Я думал, что остановка из-за дождя мне поможет, но, к сожалению, нет. Малое время для восстановления – это часть тенниса.

Я сражался во всех матчах и старался выложиться на максимум. Эта неделя была уроком, и я хочу поблагодарить всех, кто был со мной. Это был лучший в моей жизни турнир. После него я стану более уверенным в себе. Я выиграл прекрасные матчи, уровень моего тенниса был высоким. Воспоминание, которое я с собой увезу – это матч с Ходаром. Я посвящаю эту неделю своей бабушке и надеюсь, что она сверху всё видит. Её мечтой было, чтобы я стал теннисистом. А ещё посвящаю [эту неделю] отцу — его заслуга в том, что я стал тем, кем являюсь», — приводит слова Дардери Punto de Break.