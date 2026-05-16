Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграет Хачанов

В воскресенье, 17 мая, в Гамбурге (Германия) стартует грунтовый турнир категории АТР-500, который продлится до 23 мая. В основной сетке «пятисотника» сыграет только один россиянин – 15-я ракетка мира Карен Хачанов. Он начнёт выступление в статусе пятого сеяного и проведёт первый матч с сербом Миомиром Кецмановичем. «Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами сетки турнира в Гамбурге.

Теннис. Турнир АТР-500, Гамбург, 2026. Стартовые матчи (частично):

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Вит Коприва (Чехия);

Флавио Коболли (Италия, 4) – квалифаер;

Якуб Меншик (Чехия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC);

Лучано Дардери (Италия, 7) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

Янник Ханфман (Германия) – Жоао Фонсека (Бразилия);

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).

Квалифаер – Бен Шелтон (США, 2).