Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграет Хачанов

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграет Хачанов
В воскресенье, 17 мая, в Гамбурге (Германия) стартует грунтовый турнир категории АТР-500, который продлится до 23 мая. В основной сетке «пятисотника» сыграет только один россиянин – 15-я ракетка мира Карен Хачанов. Он начнёт выступление в статусе пятого сеяного и проведёт первый матч с сербом Миомиром Кецмановичем. «Чемпионат» также предлагает ознакомиться с другими значимыми стартовыми матчами сетки турнира в Гамбурге.

Теннис. Турнир АТР-500, Гамбург, 2026. Стартовые матчи (частично):

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Вит Коприва (Чехия);
  • Флавио Коболли (Италия, 4) – квалифаер;
  • Якуб Меншик (Чехия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC);
  • Лучано Дардери (Италия, 7) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина);
  • Янник Ханфман (Германия) – Жоао Фонсека (Бразилия);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) – Алекс де Минор (Австралия).
  • Квалифаер – Бен Шелтон (США, 2).
