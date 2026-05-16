Ига Швёнтек опубликовала пост после поражения от Свитолиной в полуфинале Рима
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала у себя на странице в соцсети пост после поражения от украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме.
Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 23:20 МСК
Ига Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Элина Свитолина
«Вчерашний матч стал для меня испытанием, и, конечно, я мечтала о другом исходе. Однако мне действительно понравилось играть здесь. Чувствую, что моя игра продвигается вперёд вместе с недавно проведённой работой.
Рим – всегда особенное для меня место. Между теннисом, публикой и, давайте будем честны, едой я уже с нетерпением жду возвращения в следующем году. Спасибо!» – написала у себя на странице в соцсети Швёнтек.
