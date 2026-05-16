Возобновление матча «Мастерса» между Синнером и Медведевым в Риме задерживается

Возобновление матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме, где должны завершить встречу первая ракетка мира Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев, вновь задерживается. Теннисисты должны были продолжить отложенную ранее игру в 16:00 мск в субботу, 16 мая, однако по прогнозу матч возобновится не ранее 16:50 мск.

На том же корте «Форо Италико», где должны доиграть Синнер и Медведев, сегодня проходит матч мужского парного «Мастерса», где встречаются Болелли/Вавассори и Харрисон/Скупски. Их поединок начался в 14:40 мск и на некоторое время был прерван из-за дождя.

Вечером в пятницу, 15 мая, матч Синнера и Медведева дошёл до третьего сета и счёта 4:2 в пользу Синнера. Преимущество в седьмом гейме партии было у Даниила Медведева, однако по ходу встречи начался сильный ливень, после чего поединок был отложен до субботы.