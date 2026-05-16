«Может играть и лучше Фонсеки». Хачанов высказался о перспективном игроке из Испании

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов считает, что у 19-летнего испанского игрока Рафаэля Ходара есть шансы на успешную карьеру в будущем.

«Мы пару дней назад разговаривали про Ходара с бывшим тренером Надаля Франсиско Ройгом. Он очень быстро прогрессирует, вот прямо реально за два-три месяца. Сыграл уже на «Мастерсах» на высоком уровне, обыгрывал хороших теннисистов. Как будто бы у него резко произошёл этот скачок, взлёт, так скажем. Это видно именно по игре, по тому, что он делает, как он себя ведёт, он очень сфокусирован. У него только папа как тренер выполняет все функции. Пока что это очень классно работает, главное, чтобы вот он знал, в каком направлении ему идти, чтобы продолжать развиваться.

Вот мы про него говорили, не знаю, даже будет интересно, как он закончит этот год. И мне кажется, вот выглядит так, что он может и лучше играть, чем Фонсека и все остальные пока что», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.