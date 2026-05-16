Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Риме (Италия). В полуфинале он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6.
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 1
Даниил Медведев
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. В её рамках Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Напомним, матч Медведева и Синнера должен был завершиться в пятницу, 15 мая, но был перенесён из-за дождя.
За титул соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
