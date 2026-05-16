Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович поздравил «Ле-Ман» с выходом в Лигу 1

Новак Джокович поздравил «Ле-Ман» с выходом в Лигу 1
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, являющийся инвестором французского футбольного клуба «Ле-Ман», поздравил команду с выходом в высший дивизион чемпионата страны.

«Здравствуйте, дорогие друзья футбольного клуба «Ле‑Ман»! Привет всему персоналу, всем игрокам, всем сотрудникам организации и, конечно же, болельщикам «Ле‑Мана». Поздравляю всех, вы заслужили большой успех в этом сезоне. Вам удалось достичь цели — играть в Лиге 1 в следующем сезоне, это действительно был великолепный сезон. Желаю вам отлично отпраздновать — вы все это заслужили, особенно игроки и персонал! Только вы знаете, чего стоило достичь этой цели. Веселитесь, это особенный день для «Ле‑Мана». И вперёд, «Ле‑Ман»!» — приводит слова Джоковича RMC.

Материалы по теме
Андреева/Шнайдер вышли в полуфинал, Синнер побил рекорд Джоковича. Главные события 14 мая
Андреева/Шнайдер вышли в полуфинал, Синнер побил рекорд Джоковича. Главные события 14 мая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android