Новак Джокович поздравил «Ле-Ман» с выходом в Лигу 1

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, являющийся инвестором французского футбольного клуба «Ле-Ман», поздравил команду с выходом в высший дивизион чемпионата страны.

«Здравствуйте, дорогие друзья футбольного клуба «Ле‑Ман»! Привет всему персоналу, всем игрокам, всем сотрудникам организации и, конечно же, болельщикам «Ле‑Мана». Поздравляю всех, вы заслужили большой успех в этом сезоне. Вам удалось достичь цели — играть в Лиге 1 в следующем сезоне, это действительно был великолепный сезон. Желаю вам отлично отпраздновать — вы все это заслужили, особенно игроки и персонал! Только вы знаете, чего стоило достичь этой цели. Веселитесь, это особенный день для «Ле‑Мана». И вперёд, «Ле‑Ман»!» — приводит слова Джоковича RMC.