Определились финалисты «Мастерса» в Риме

Сегодня, 16 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Борьбу на турнире завершил россиянин Даниил Медведев. В 1/2 финала он уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Риме (Италия). Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 23).

Каспер Рууд в полуфинале турнира в Риме обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:1.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.