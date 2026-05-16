Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эта ночь далась нелегко». Синнер — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

«Эта ночь далась нелегко». Синнер — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) после того, как игра была перенесена из-за дождя. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Совершенно другой вызов. Честно говоря, трудный вызов. Обычно ночью я не испытываю проблем со сном. Эта ночь далась нелегко. Когда ты в третьем сете, почти всё готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит. По сути, это новое начало матча. Опять нервы. Но, опять же, я очень рад, как справился с ситуацией. Очень рад вернуться в финал. Завтра снова будет очень тяжёлый день. Но я очень рад, что этот матч наконец-то закончился. Он был очень долгим… очень рад», — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме
Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android