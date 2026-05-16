«Эта ночь далась нелегко». Синнер — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) после того, как игра была перенесена из-за дождя. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Совершенно другой вызов. Честно говоря, трудный вызов. Обычно ночью я не испытываю проблем со сном. Эта ночь далась нелегко. Когда ты в третьем сете, почти всё готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит. По сути, это новое начало матча. Опять нервы. Но, опять же, я очень рад, как справился с ситуацией. Очень рад вернуться в финал. Завтра снова будет очень тяжёлый день. Но я очень рад, что этот матч наконец-то закончился. Он был очень долгим… очень рад», — сказал Синнер в интервью на корте.