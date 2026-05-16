«Эта ночь далась нелегко». Синнер — о победе над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) после того, как игра была перенесена из-за дождя. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|4
«Совершенно другой вызов. Честно говоря, трудный вызов. Обычно ночью я не испытываю проблем со сном. Эта ночь далась нелегко. Когда ты в третьем сете, почти всё готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит. По сути, это новое начало матча. Опять нервы. Но, опять же, я очень рад, как справился с ситуацией. Очень рад вернуться в финал. Завтра снова будет очень тяжёлый день. Но я очень рад, что этот матч наконец-то закончился. Он был очень долгим… очень рад», — сказал Синнер в интервью на корте.
- 16 мая 2026
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:35
-
17:35
-
17:21
-
16:41
-
16:28
-
16:19
-
15:55
-
15:20
-
15:00
-
14:51
-
14:00
-
14:00
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:54
-
10:22
-
10:08
-
09:33
-
00:47
-
00:29
-
00:02
- 15 мая 2026
-
22:50
-
22:43