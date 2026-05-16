«Постараюсь сделать всё возможное». Синнер — о предстоящем финале с Руудом в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финальном матче с норвежцем Каспером Руудом на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Думаю, сейчас он играет намного, намного в лучший теннис, чем когда мы встречались в прошлом году. Будет очень тяжело. Каждый матч, каждая неделя — даже если ты играешь с одним и тем же соперником из недели в неделю — это совершенно по‑другому. Просто рад снова быть здесь в финале. Особый турнир для меня. Особый турнир для итальянцев. Я просто постараюсь сделать всё возможное. Если получится — буду очень доволен. Если нет — финал «Мастерса» всё равно отличный результат», — сказал Синнер в интервью на корте.