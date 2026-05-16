Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дардери извинился за то, что не пожал руку ребёнку, выходя на матч с Руудом

Дардери извинился за то, что не пожал руку ребёнку, выходя на матч с Руудом
Комментарии

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери извинился за то, что не пожал руку девочке, когда выходил на корт в полуфинальном матче «Мастерса» в Риме с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 1:6).

Рим (м). 1/2 финала
15 мая 2026, пятница. 16:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Я очень сожалею, что не поздоровался за руку с Камиллой. Это был непроизвольный жест, который произошёл в момент сильной концентрации и напряжения на важной стадии. Те, кто действительно меня знает, понимают, насколько я всегда стараюсь поддерживать человеческие отношения с болельщиками и испытываю уважение ко всем людям, которые являются частью этого вида спорта», — написал Дардери в социальной сети.

За титул соревнований в Риме норвежец Каспер Рууд поспорит с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Материалы по теме
Дардери подвёл итоги своего выступления на «Мастерсе» в Риме после поражения от Рууда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android