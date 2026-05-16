Дардери извинился за то, что не пожал руку ребёнку, выходя на матч с Руудом

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери извинился за то, что не пожал руку девочке, когда выходил на корт в полуфинальном матче «Мастерса» в Риме с норвежцем Каспером Руудом (1:6, 1:6).

«Я очень сожалею, что не поздоровался за руку с Камиллой. Это был непроизвольный жест, который произошёл в момент сильной концентрации и напряжения на важной стадии. Те, кто действительно меня знает, понимают, насколько я всегда стараюсь поддерживать человеческие отношения с болельщиками и испытываю уважение ко всем людям, которые являются частью этого вида спорта», — написал Дардери в социальной сети.

За титул соревнований в Риме норвежец Каспер Рууд поспорит с первой ракеткой мира Янником Синнером.