Синнер — второй в истории, кому удалось выйти в финал трёх «Мастерсов» на грунте за сезон

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым теннисистом в истории, которому удалось выйти в финал всех трёх турниров «Мастерс» на грунтовом покрытии в одном сезоне. Янник Синнер вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в полуфинале обыграв первую ракетку России Даниила Медведева со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Единственным, кто достиг этого раньше, был испанский теннисист Рафаэль Надаль (2007, 2009, 2010, 2011, 2013 годы).

Матч Синнера с Медведевым длился 2 часа 37 минут и был прерван из-за дождя в третьем сете при счёте 4:2 в пользу итальянца. Игра возобновилась на следующий день. В финале Синнер сыграет с норвежцем Каспером Руудом.