Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал «тысячника» в Риме в паре
Поделиться
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В полуфинале они обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:40 МСК
Сторм Хантер
Джессика Пегула
С. Хантер Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Встреча продолжалась 54 минуты. В её рамках Андреева и Шнайдер пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хантер и Пегулы один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.
За титул соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:03
-
19:46
-
19:28
-
19:28
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:35
-
17:35
-
17:21
-
16:41
-
16:28
-
16:19
-
15:55
-
15:20
-
15:00
-
14:51
-
14:00
-
14:00
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:54
-
10:22