Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал «тысячника» в Риме в паре

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В полуфинале они обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 54 минуты. В её рамках Андреева и Шнайдер пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хантер и Пегулы один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

За титул соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.