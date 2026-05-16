Сторм Хантер/Джессика Пегула — Мирра Андреева/Диана Шнайдер: результат матча 16 мая, счёт 0:2, 1/2 финала турнира в Риме в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал «тысячника» в Риме в паре
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В полуфинале они обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 16:40 МСК
Окончен
0 : 2
1 		2
6 		6
         
Встреча продолжалась 54 минуты. В её рамках Андреева и Шнайдер пять раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хантер и Пегулы один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

За титул соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.

