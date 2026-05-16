Бартоли: Синнер побил рекорд Джоковича, но соперники у Новака были другими

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли сравнила успех первой ракетки мира Янника Синнера и 24-кратного обладателя «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах», но соперники у Новака были другими. И нужно вспомнить прецедент: в 2011 году Джокович выходил на старт с ещё более явным превосходством над соперниками, чем Синнер, — после побед над Надалем в Мадриде и Риме. Тогда он выиграл семь титулов подряд. А именно: Открытый чемпионат Австралии, Дубай, Индиан‑Уэллс, Майами, Белград, Мадрид, Рим. Выиграть Мадрид и Рим, обыграв при этом «короля грунта» Рафаэля Надаля, — это серьёзное достижение. Затем Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Ему даже не пришлось играть четвертьфинал: его соперник — Фоньини — получил травму и снялся с турнира. В полуфинале Джокович встретился с Роджером Федерером. Всем хорошо известно, что грунт не был коронным покрытием для Роджера. И всё‑таки Новак проиграл Федереру. Так что ничего нельзя гарантировать заранее — тем более что мало кто из экспертов ставил на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Открытого чемпионата Австралии», — приводит слова Бартоли We love tennis.

