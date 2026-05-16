Звонарёва сыграет с Золотарёвой в финале квалификации турнира WTA-250 в Рабате

321-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Рабате (Марокко). За выход в основную сетку соревнований она поспорит ещё с одной россиянкой, Анастасией Золотарёвой (230-я в рейтинге).

В полуфинале квалификации Звонарёва обыграла итальянку Дилетту Керубини со счётом 6:1, 6:0. Золотарёва на этой же стадии оказалась сильнее казахстанской теннисистки Жибек Куламбаевой (7:5, 6:3).

Матчи основной сетки турнира WTA-250 в Рабате проходят с 15 по 18 мая. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Майя Джойнт. В прошлогоднем финале она обыграла Жаклин Кристиан из Румынии.