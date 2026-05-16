Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Он уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

— Уверен, вам неприятно проигрывать, но насколько вам придаёт уверенности тот факт, что вы сыграли на таком высоком уровне против лучшего игрока мира?

— Приятно сыграть в такой хороший теннис. Даже в первом сете мне казалось, что я играл неплохо. Когда играешь с Янником и не показываешь 110%, нельзя просто так плохо сыграть и проиграть 6:2. Мне удалось поднять уровень во втором.

Доволен тем, как пытался, вроде было 30-30, спас парочку матч-пойнтов на своей подаче. Так что доволен уровнем. Разочарован поражением. Что касается уверенности — знайте, каждая неделя — новая неделя. Хорошо выйти на такой уровень перед «Ролан Гаррос», но там начнётся новое путешествие. Посмотрим, что оно принесёт, — сказал Медведев на пресс-конференции.