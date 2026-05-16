Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/2 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Он уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Уверен, вам неприятно проигрывать, но насколько вам придаёт уверенности тот факт, что вы сыграли на таком высоком уровне против лучшего игрока мира?
— Приятно сыграть в такой хороший теннис. Даже в первом сете мне казалось, что я играл неплохо. Когда играешь с Янником и не показываешь 110%, нельзя просто так плохо сыграть и проиграть 6:2. Мне удалось поднять уровень во втором.

Доволен тем, как пытался, вроде было 30-30, спас парочку матч-пойнтов на своей подаче. Так что доволен уровнем. Разочарован поражением. Что касается уверенности — знайте, каждая неделя — новая неделя. Хорошо выйти на такой уровень перед «Ролан Гаррос», но там начнётся новое путешествие. Посмотрим, что оно принесёт, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android