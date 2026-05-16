Медведев прокомментировал свою реакцию на медицинский перерыв Синнера в 1/2 финала в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою реакцию на медицинский перерыв итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Синнер одержал победу со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
«На самом деле сначала я хотел сказать, что решить это невозможно, но у меня есть вариант: разрешить физиотерапию, разрешить медицинское лечение. Разрешить медицинскую помощь, то есть три минуты физиотерапии, когда у вас судороги. Таким образом, проблем не возникнет, потому что игрок сможет сказать: «У меня судороги, мне нужен физиотерапевт». Сейчас это запрещено. Я это прекрасно понимаю. Конечно, если у вас начинаются судороги — может быть, у меня их не было, не знаю, — вы обращаетесь за помощью к физиотерапевту и говорите: «У меня немного болит нога». Я, вероятно, тоже так делал во время своей карьеры. Если бы медицинская помощь при судорогах была разрешена, проблем бы не было, так что это и есть решение», — сказал Медведев на пресс-конференции.
