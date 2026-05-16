Главная Теннис Новости

«С Янником всё будет хорошо». Рик Макки — о самочувствии Синнера в полуфинале

«С Янником всё будет хорошо». Рик Макки — о самочувствии Синнера в полуфинале
Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу самочувствия первой ракетки мира Янника Синнера во время полуфинального матча «Мастерса» с россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 5:7, 6:4).

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«С Янником всё будет хорошо. У топовых игроков хватает трудностей, и недомогания — это часть пути для того, кто лучший в своём деле», — написал Макки в социальной сети Х.

Во время матча Янник Синнер столкнулся с рядом проблем: во втором сете его стошнило на корте и наблюдались тремор рук и сбитое дыхание, в третьем сете он вызвал физиотерапевта из‑за дискомфорта в правом бедре, а из‑за прерывания матча из‑за дождя и доигровки на следующий день он испытывал трудности со сном и повышенное психологическое напряжение.

Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда
