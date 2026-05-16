«С Янником всё будет хорошо». Рик Макки — о самочувствии Синнера в полуфинале
Поделиться
Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу самочувствия первой ракетки мира Янника Синнера во время полуфинального матча «Мастерса» с россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 5:7, 6:4).
Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
«С Янником всё будет хорошо. У топовых игроков хватает трудностей, и недомогания — это часть пути для того, кто лучший в своём деле», — написал Макки в социальной сети Х.
Во время матча Янник Синнер столкнулся с рядом проблем: во втором сете его стошнило на корте и наблюдались тремор рук и сбитое дыхание, в третьем сете он вызвал физиотерапевта из‑за дискомфорта в правом бедре, а из‑за прерывания матча из‑за дождя и доигровки на следующий день он испытывал трудности со сном и повышенное психологическое напряжение.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
21:38
-
21:30
-
21:20
-
21:03
-
20:44
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:03
-
19:46
-
19:28
-
19:28
-
18:46
-
18:02
-
17:48
-
17:35
-
17:35
-
17:21
-
16:41
-
16:28
-
16:19
-
15:55
-
15:20
-
15:00
-
14:51
-
14:00
-
14:00
-
13:34
-
13:20
-
13:00
-
12:54
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:59