Даниил Медведев: на грунте всегда стараюсь использовать много укороченных ударов

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об использовании укороченных ударов в своей игре.

«На грунте всегда стараюсь использовать много укороченных ударов. Это очень специфический удар, потому что, когда у тебя не задаётся день и твои удары с задней линии не получаются, соперник берёт инициативу в свои руки. Ты думаешь: «Ничего не получается, попробую укороченный удар», и обычно он тебя обыгрывает. Когда же у тебя удачный день и удары с задней линии получаются, вот тогда-то и приятно использовать укороченные.

Против Янника я думал, что это сработало, поэтому использовал их довольно много. Выиграл несколько очков, проиграл несколько. Он сделал то же самое. Укороченный удар — очень хороший удар. Когда ты выигрываешь очко, ты чувствуешь себя хорошо. Поэтому мне нравятся мои укороченные удары на этом турнире, а также против Янника», — сказал Медведев на пресс-конференции.

