Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, ощущает ли себя №3 в мире по уровню игры

Даниил Медведев рассказал, ощущает ли себя №3 в мире по уровню игры
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятый номер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев ответил, чувствует ли он, что играет на уровне третьей ракетки мира.

— Вы девятый в рейтинге. Судя по уровню вашей игры сейчас, не кажется ли вам, что вы почти №3?
— В Риме может быть. В Монте-Карло — нет. Просто стараюсь изо всех сил. Думаю, в гонке я, наверное, четвёртый после Саши [Зверева] и ещё двоих ребят (улыбается).

Просто делаю всё возможное и посмотрю в конце. Цель точно — попасть в Турин. Раньше я как будто играл хорошо и был в Турине. В прошлом году меня там не было. Цель — попытаться попасть в Турин, удержать тот уровень, который мне удалось найти и в Мадриде, и в Риме. В Мадриде я хорошо сыграл, но проиграл Коболли, который провёл отличную встречу. Попробую повторить то же самое на «Ролан Гаррос». Попробую хорошо сыграть на траве.

Если я закончу год третьим, буду чувствовать себя потрясающе. Но до этого далеко. Саша играет нереально, на самом деле гораздо лучше меня по результатам. Я рад быть сейчас №4, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Даниил Медведев: на грунте всегда стараюсь использовать много укороченных ударов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android