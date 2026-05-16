Свитолина одержала седьмую победу над игроками из топ-10 в этом сезоне

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала седьмую победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга в сезоне-2026. Сегодня, 16 мая, в финале «тысячника» в Риме (Италия) она обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.