Гауфф выразила надежду встретиться со Свитолиной в финале «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась после поражения в финале «Мастерса» в Риме от 10-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной (4:6, 7:6 (7:3), 2:6).

«Прежде всего хочу поздравить Элину. Очередная тяжёлая битва между нами. Сегодня победа на её стороне, но, надеюсь, однажды я смогу это изменить. Ты провела невероятный турнир: множество долгих матчей против отличных игроков. Поздравляю тебя и твою команду! Ты всегда очень приятна в общении — и на корте, и за его пределами. Надеюсь, увидимся в финале Открытого чемпионата Франции», — сказала Гауфф во время награждения.