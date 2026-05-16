Гауфф выразила надежду встретиться со Свитолиной в финале «Ролан Гаррос»
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась после поражения в финале «Мастерса» в Риме от 10-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной (4:6, 7:6 (7:3), 2:6).
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Элина Свитолина
«Прежде всего хочу поздравить Элину. Очередная тяжёлая битва между нами. Сегодня победа на её стороне, но, надеюсь, однажды я смогу это изменить. Ты провела невероятный турнир: множество долгих матчей против отличных игроков. Поздравляю тебя и твою команду! Ты всегда очень приятна в общении — и на корте, и за его пределами. Надеюсь, увидимся в финале Открытого чемпионата Франции», — сказала Гауфф во время награждения.
