Элина Свитолина прокомментировала победу на «тысячнике» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я держала этот трофей в руках. Очень-очень рада этим двум неделям здесь. Хочу поздравить Кори с отличным турниром и вашу команду тоже. Ты замечательная чемпионка. Надеюсь, у нас будут ещё такие противостояния в будущем. Хочу поблагодарить свою команду. У меня было тяжёлое поражение в финале в Дубае в этом году. Это был мой 19-й титул, и я стремилась к 20-му. Я сказала тренеру, что было бы здорово иметь круглое число до того, как я закончу карьеру. Ты сказал: «Надеюсь, мы добьёмся этого в этом году». Очень счастлива. Огромное спасибо вам, ребята, за такой тяжёлый труд», — сказала Свитолина на церемонии награждения.
