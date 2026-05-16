Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина прокомментировала победу на «тысячнике» в Риме

Элина Свитолина прокомментировала победу на «тысячнике» в Риме
Комментарии

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я держала этот трофей в руках. Очень-очень рада этим двум неделям здесь. Хочу поздравить Кори с отличным турниром и вашу команду тоже. Ты замечательная чемпионка. Надеюсь, у нас будут ещё такие противостояния в будущем. Хочу поблагодарить свою команду. У меня было тяжёлое поражение в финале в Дубае в этом году. Это был мой 19-й титул, и я стремилась к 20-му. Я сказала тренеру, что было бы здорово иметь круглое число до того, как я закончу карьеру. Ты сказал: «Надеюсь, мы добьёмся этого в этом году». Очень счастлива. Огромное спасибо вам, ребята, за такой тяжёлый труд», — сказала Свитолина на церемонии награждения.

Материалы по теме
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Кори Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android