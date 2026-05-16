Свитолина — самый возрастной игрок, выигравший три матча против топ-5 на одном «тысячнике»

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (31 год 235 дней) стала самой возрастной теннисисткой с 1990 года, одержавшей не менее трёх побед над игроками из топ-5 мирового рейтинга на одном «тысячнике». Ранее лидером по этому показателю была американка Серена Уильямс на турнире WTA-1000 в Майами в 2013 году (31 год 173 дня).
Сегодня, 16 мая, Свитолина стала чемпионкой турнира в Риме. По ходу соревнований она обыграла Елену Рыбакину (вторая в рейтинге), Игу Швёнтек (3) и Кори Гауфф (4).
Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.
