Элина Свитолина получила трофей за победу на «тысячнике» в Риме

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина получила трофей за победу на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В её рамках Свитолина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Гауфф один эйс, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17 заработанных.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.