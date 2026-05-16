Теннис Новости

Элина Свитолина завоевала восьмой титул на грунте

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала восьмой титул на грунте. Сегодня, 16 мая, она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Ранее на грунте Свитолина побеждала в Руане-2025, Страсбурге-2023 и 2020, Риме-2018 и 2017, Марракеше-2015 и Стамбуле-2017.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.

