10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала восьмой титул на грунте. Сегодня, 16 мая, она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее на грунте Свитолина побеждала в Руане-2025, Страсбурге-2023 и 2020, Риме-2018 и 2017, Марракеше-2015 и Стамбуле-2017.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.