«Я так горжусь тобой, любовь моя». Монфис обратился к Свитолиной после её победы в Риме
Французский теннисист Гаэль Монфис, муж украинской спортсменки Элины Свитолиной, обратился к жене после того, как она завоевала титул «Мастерса» в Риме, обыграв американку Кори Гауфф (6:4, 5:7 (3:7), 6:2).
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Элина Свитолина
«Восемь лет. Восемь лет, чтобы вернуться на вершину «Мастерса». Какой сезон, какая неделя, какая спортсменка! Но прежде всего — какая женщина! Невероятная мама для Скай, исключительная атлетка, неповторимая душа. Я так горжусь тобой, любовь моя. Твоей силой, твоим спокойствием — всем, что ты несёшь в себе тихо, день за днём. Ты вдохновляешь меня каждый день. Наслаждайся этим моментом, впитывай всё без остатка. Ты заслуживаешь каждой секунды этого счастья. Я люблю тебя», — написал Монфис в социальной сети.
