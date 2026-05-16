«Я так горжусь тобой, любовь моя». Монфис обратился к Свитолиной после её победы в Риме

Французский теннисист Гаэль Монфис, муж украинской спортсменки Элины Свитолиной, обратился к жене после того, как она завоевала титул «Мастерса» в Риме, обыграв американку Кори Гауфф (6:4, 5:7 (3:7), 6:2).

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Восемь лет. Восемь лет, чтобы вернуться на вершину «Мастерса». Какой сезон, какая неделя, какая спортсменка! Но прежде всего — какая женщина! Невероятная мама для Скай, исключительная атлетка, неповторимая душа. Я так горжусь тобой, любовь моя. Твоей силой, твоим спокойствием — всем, что ты несёшь в себе тихо, день за днём. Ты вдохновляешь меня каждый день. Наслаждайся этим моментом, впитывай всё без остатка. Ты заслуживаешь каждой секунды этого счастья. Я люблю тебя», — написал Монфис в социальной сети.

