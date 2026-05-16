Элина Свитолина в третий раз в сезоне обыграла Кори Гауфф

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в сезоне обыграла американку Кори Гауфф. Сегодня, 16 мая, теннисистки сыграли в финале турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Свитолина победила со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Ранее в 2026 году Свитолина обыграла Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 6:1, 6:2 и в 1/2 финала на «тысячнике» в Дубае — 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.