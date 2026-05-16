Элина Свитолина в третий раз в сезоне обыграла Кори Гауфф
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в сезоне обыграла американку Кори Гауфф. Сегодня, 16 мая, теннисистки сыграли в финале турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Свитолина победила со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Ранее в 2026 году Свитолина обыграла Гауфф в 1/4 финала Australian Open со счётом 6:1, 6:2 и в 1/2 финала на «тысячнике» в Дубае — 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.
Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.
Комментарии
