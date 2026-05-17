«Мне пришлось начинать с нуля». Синнер — о матче с Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о самочувствии в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Риме (Италия) до переноса встречи из-за дождя.

«Вчера мне пришлось очень сильно бороться. Матч был физически тяжёлым, условия — сложными, но я старался понять, как лучше всего работать, вкладывая максимум энергии. Сегодня мне пришлось начинать с нуля. Было солнечно, но условия были другими», — сказал Синнер на пресс-конференции.

По итогам матча Синнер обыграл Медведева со счётом 6:2, 5:7, 6:4. В финале итальянец сыграет с норвежцем Каспером Руудом.