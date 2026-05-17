Синнер — о финале в Риме: это особенный турнир для меня и для всех итальянцев

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в финал «Мастерса» в Риме (Италия). В полуфинале соревнований Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
«Я очень счастлив, это особенный турнир для меня и для всех итальянцев. И рад, что вышел в финал, что снова обрёл себя, посмотрим, что будет дальше. Мне было немного трудно уснуть прошлой ночью. Думаю, это нормально, что не чувствуешь себя на 100% каждый день, я старался играть изо всех сил, рад, что мне это удалось», — сказал Синнер на пресс-конференции.

За титул Синнер поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

