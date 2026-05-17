«Топ-5 фильмов ужасов». Гауфф сделала пост после поражения от Свитолиной в финале Рима

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после поражения в финале турнира в Риме от 10-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной (4:6, 7:6 (7:3), 2:6).

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
«Топ-5 фильмов ужасов:

  1. сидеть на церемонии вручения трофея после поражения
  2. давать интервью после поражения
  3. улыбаться с трофеем финалиста
  4. сидеть на церемонии награждения после поражения
  5. сама церемония после поражения

И прежде чем начнутся «умные разборы»… это шутка. Я пишу это с улыбкой и подумал, что будет смешно. Не воспринимайте слишком серьёзно. А то сейчас люди без чувства юмора начнут злиться», — написала Гауфф на личной странице в одной из социальных сетей.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде.

