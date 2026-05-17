Элина Свитолина завоевала 20-й титул в карьере

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала свой 20-й титул в карьере. В финале турнира WTA-1000 в Риме она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Ранее сообщалось, что Свитолина в третий раз в сезоне обыграла Гауфф. В 2026 году украинка обыграла американку в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:1, 6:2 и в 1/2 финала на «тысячнике» в Дубае — 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.

Также для Свитолиной этот титул стал вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.