Элина Свитолина обойдёт Мирру Андрееву и станет седьмой ракеткой мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина станет седьмой ракеткой мира и обойдёт российскую спортсменку Мирру Андрееву в обновлённом мировом рейтинге WTA.
Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Элина Свитолина
Это произошло после победы украинки в финале турнира WTA-1000 в Риме, где она в трёх сетах обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2. Теперь в live-рейтинге Свитолина имеет 4315 очков — это чистое седьмое место. Россиянка Андреева, находившаяся на этой строчке ранее, опустится на восьмую позицию — 4181. Отметим, перед «тысячником» в Риме Элина находилась на 10-м месте рейтинга WTA.
Для Свитолиной этот титул стал вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника».
