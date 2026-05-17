Элина Свитолина обойдёт Мирру Андрееву и станет седьмой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина станет седьмой ракеткой мира и обойдёт российскую спортсменку Мирру Андрееву в обновлённом мировом рейтинге WTA.

Это произошло после победы украинки в финале турнира WTA-1000 в Риме, где она в трёх сетах обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2. Теперь в live-рейтинге Свитолина имеет 4315 очков — это чистое седьмое место. Россиянка Андреева, находившаяся на этой строчке ранее, опустится на восьмую позицию — 4181. Отметим, перед «тысячником» в Риме Элина находилась на 10-м месте рейтинга WTA.

Для Свитолиной этот титул стал вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника».