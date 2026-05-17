Элина Свитолина завоевала второй титул в сезоне

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала второй титул в текущем сезоне. В финале турнира WTA-1000 в Риме она обыграла американку четвёртую ракетку мира Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Ранее Свитолина стала чемпионкой турнира в Окленде.

Также для Свитолиной этот титул стал 20-м в карьере и восьмым на грунтовом покрытии. Элина в пятый раз стала чемпионкой «тысячника». В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала самым возрастным игроком, выигравшим три матча против топ-5 на одном «тысячнике».