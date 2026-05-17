Элина Свитолина выиграла «тысячник» в пятый раз в карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала пятый титул на турнирах серии WTA-1000. В финале «тысячника» в Риме она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Ранее Свитолина становилась чемпионкой грунтового турнира в Риме в 2017-м и 2018-м, а также побеждала на хардовых «тысячниках» в Торонто (2017) и в Дубае (2017). Таким образом, украинка завоевала первый титул на соревнованиях подобного ранга за восемь лет.

Также для 31-летней Свитолиной этот титул стал вторым в сезоне и 20-м в карьере. В обновлённом рейтинге WTA украинка займёт седьмое место, сместив россиянку Мирру Андрееву.