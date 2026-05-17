Синнер – о своём здоровье в матче с Медведевым: ситуация, с которой никогда не сталкивался

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём состоянии во время матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Риме. Напомним, игра была перенесена из-за дождя. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Прошлой ночью у меня были небольшие проблемы со сном. Это была ситуация, с которой я никогда раньше не сталкивался, когда всё замирает, когда матч почти заканчивается. Засыпаешь, не зная, что принесёт следующий день. Да, я думаю, это нормально — не чувствовать себя на 100% каждый день. Я старался играть с максимальной энергией, и это помогло мне проснуться сегодня. Я очень рад, что сегодня всё закончилось», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В финале итальянец сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

