Гауфф назвала причины поражения от Свитолиной в финале турнира в Риме

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила поражение от украинки Элины Свитолиной в финале турнира в Риме.

«Да, честно говоря, не знаю, но сегодняшняя игра стала для меня уроком. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовался. Временами я играла слишком пассивно, так что это урок на будущее.

Мне ничего не не хватало, думаю, дело было скорее в нервах. Когда ты создаешь себе столько возможностей, дело не в твоей игре, потому что твоя игра хороша, потому что ты создаешь эти возможности. Дело просто в улучшении конкретных моментов. Думаю, как я уже говорила, я была слишком пассивна. Мне не повезло в некоторых моментах первого сета, я упустила пару очков… Она повысила свой уровень. Во многих других случаях, думаю, я просто недостаточно хорошо била по мячу», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Для Свитолиной титул в Риме стал 20-м в карьере и вторым в сезоне. Ранее она выиграла соревнования в Окленде.