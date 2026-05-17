Главная Теннис Новости

Свитолина повторила достижение Шараповой и Швёнтек по числу титулов в Риме в Открытую эру

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала третий титул на грунтовом турнире серии WTA-1000 в столице Италии Риме. В финале «тысячника» сезона-2026 она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 5:7 (3:7), 6:2.

Рим (ж). Финал
16 мая 2026, суббота. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Это повторение второго результата в истории турнира в Риме в Открытую эру. Столько же титулов в Риме было у россиянки Марии Шараповой (2011, 2012, 2015) и польской спортсменки Иги Швёнтек (2021, 2022, 2024). Больше титулов на турнирах в Риме (4) в Открытую эру лишь у троих: у американки Сирены Уильямс (2002, 2013, 2014, 2016), у испанки Кончиты Мартинес (1993-1996) и у аргентинки Габриэлы Сабатини (1988, 1989, 1991, 1992).

Ранее Свитолина становилась чемпионкой грунтового турнира в Риме в 2017-м и 2018-м. Оба раза украинка была сильнее румынки Симоны Халеп.

Также для 31-летней Свитолиной этот титул стал вторым в сезоне и 20-м в карьере.

