Хачанов: Муте маленький такой, но бычит очень серьёзно

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поведении французского теннисистка Корентена Муте.

«Муте, конечно, бьёт все рекорды по поведению. Но это на корте. В раздевалке-то мы его не видим, и слава богу. Но видишь ты… Он маленький такой, но бычит очень серьёзно.У него же конфликт был даже с Сашей Бубликом. Я бы посмотрел на этот конфликт, как бы он разрешился, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

На данный момент Муте занимает 30-е место в рейтинге ATP.

Напомним, Хачанов уступил 25-му номеру рейтинга норвежскому теннисисту Касперу Рууду в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в итальянском Риме.

