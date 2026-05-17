«Только Медведев может так играть». Французский журналист – о матче Даниила с Синнером

Французский журналист Бенуа Майлин высказался об игре россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Риме против итальянца Янника Синнера (2:6, 7:5, 4:6).
«Только Медведев может так играть, без всякой подстраховки на грунте, отбивая мощные удары Синнера. В любом случае, если позволить Синнеру играть на задней линии, тебе конец. Бедный Зверев, похоже, этого не понимает. Медведев же, наоборот, адаптировался; он стал чаще использовать укороченные удары, что нарушало игру Синнера. Он отступал на длинные ответные удары Медведева, и сразу после этого Даниил выполнял укороченный удар. Синнер был сбит с толку. То, что он сделал во втором сете, было невероятным», — приводит слова Майлина We love tennis.
В финале итальянец сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
