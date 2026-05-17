«Он уже знает, чем заниматься». Свитолина — о завершении карьеры Монфиса

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина, жена Гаэля Монфиса, рассказала, чем будет заниматься муж после карьеры.

«Он готов [к выходу на пенсию] и с нетерпением ждёт начала этого нового приключения. Он уже знает, чем собирается заниматься: будет работать в сфере финансов. Ему не терпится начать, и он всё время говорит мне об этом», — приводит слова Свитолиной TennisTemple.

В карьере Гаэля Монфиса более 550 побед, 13 титулов ATP, попадание в топ‑6 мирового рейтинга в 2016 году и выходы в полуфиналы престижных турниров — «Ролан Гаррос» и US Open.

Элина Свитолина — победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Она также выиграла один Итоговый турнир WTA в 2018 году и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио.