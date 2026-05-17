Андреева/Шнайдер — Букша/Меликар-Мартинес: текстовая трансляция «тысячника» в Риме в паре

Сегодня, 17 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) завершается теннисный турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В рамках финала дуэт россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с парой испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес.

Начало встречи запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча парного «тысячника» в Риме между Андреевой/Шнайдер и Букшей/Меликар-Мартинес.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер двумя неделями ранее в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7 (2:7), 2:6).