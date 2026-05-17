«Я уверена, что давление будет». Кори Гауфф — о «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос по поводу предстоящего «Ролан Гаррос», где она будет защищать титул.

— Через неделю начнётся «Ролан Гаррос». С каким настроем вы подойдёте к защите титула?

— В этом турнире можно найти много позитивных моментов и многому научиться. Я уверена, что давление будет. Думаю, на этой неделе я пережила все взлёты и падения турнира, который может подготовить к турниру «Большого шлема»: я была в невыгодном положении, получала преимущество и теряла его, дошла до финала, оказалась в ситуации, когда была на грани поражения. Думаю, я прошла через все возможные сценарии. Надеюсь, в будущем мне удастся выступить лучше, — приводит слова Гауфф Ubitennis.