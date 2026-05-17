Янник Синнер — Каспер Рууд: история личных встреч перед финалом «Мастерса» в Риме

Сегодня, 17 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) завершится турнир категории «Мастерс». В рамках финала сыграют первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и норвежец Каспер Рууд, занимающий в мировом рейтинге 25-е место.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Итальянец уверенно ведёт по личным встречам со счётом 4-0. Последний на данный момент матч теннисисты провели в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в 2025 году, где Рууд разгромно уступил сопернику с «баранкой» (6:0, 6:1).

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.