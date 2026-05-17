«Против Мирры было то же самое». Гауфф — о поражении Свитолиной в финале Рима

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф дала комментарий после поражения в финале «Мастерса» в Риме против украинки Элины Свитолиной 4:6, 7:6 (7:3), 2:6.
— Как вы думаете, в чём сегодня был психологический барьер? В ключевые моменты вы боялись атаковать?
— Не знаю точно. Думаю, в первом сете она не была такой агрессивной — я это, конечно, заметила. Полагаю, именно поэтому я играла чуть более пассивно. Это работало. Как и все игроки — не только она — человек, оказавшись в невыгодном положении, начинает играть более агрессивно. Мне просто нужно это осознавать. Это не обязательно связано только с ней. Против Мирры [Андреевой] было то же самое: при счёте 5:1 в мою пользу она начала стараться выполнять больше выигрышных ударов. Что касается меня, я считаю важным не снижать интенсивность своей игры, когда я веду в счёте или когда у меня есть брейк‑пойнты, — приводит слова Гауфф Ubitennis.
