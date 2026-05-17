Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я хорошо играл, но матч тяжёлый». Медведев — о полуфинале «Мастерса» в Риме с Синнером

«Я хорошо играл, но матч тяжёлый». Медведев — о полуфинале «Мастерса» в Риме с Синнером
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о впечатлениях от матча полуфинала «Мастерса» в Риме, где он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Даниил, ты пошутил, что постоянно попадаешь в историю тенниса. Какое-то время вчера казалось, что ты напишешь ещё одну страницу. Расскажи о своих впечатлениях от матча.
— Да, я хорошо играл, но матч тяжёлый. Янник – очень тяжёлый соперник, и уже много матчей доказывает, что, даже когда или по игре, или физически ему тяжело, он всё равно способен выигрывать очень часто. Опять же, если брать даже этот сезон, он проиграл два раза, я так понимаю, поэтому очень тяжело его обыграть, и нужно, скажем так, вот то, что я постарался сделать во втором сете, быть способным делать это один, два или три сета. Вот в третьем я чуть-чуть одну подачу плохо отдал, на его не смог зацепиться до дождя ну и после дождя, поэтому не получилось, но уровень игры был хороший, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android