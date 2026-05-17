«Я хорошо играл, но матч тяжёлый». Медведев — о полуфинале «Мастерса» в Риме с Синнером

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о впечатлениях от матча полуфинала «Мастерса» в Риме, где он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.

— Даниил, ты пошутил, что постоянно попадаешь в историю тенниса. Какое-то время вчера казалось, что ты напишешь ещё одну страницу. Расскажи о своих впечатлениях от матча.

— Да, я хорошо играл, но матч тяжёлый. Янник – очень тяжёлый соперник, и уже много матчей доказывает, что, даже когда или по игре, или физически ему тяжело, он всё равно способен выигрывать очень часто. Опять же, если брать даже этот сезон, он проиграл два раза, я так понимаю, поэтому очень тяжело его обыграть, и нужно, скажем так, вот то, что я постарался сделать во втором сете, быть способным делать это один, два или три сета. Вот в третьем я чуть-чуть одну подачу плохо отдал, на его не смог зацепиться до дождя ну и после дождя, поэтому не получилось, но уровень игры был хороший, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».