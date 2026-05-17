Медведев высказался об особенностях игры Синнера на грунте

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в полуфинале «Мастерса» в Риме от Янника Синнера высказался об игре соперника на грунте. Синнер и Медведев впервые встретились на этом покрытии.

— Тебе заранее было интересно узнать, как он играет на грунте? Какой вердикт?

— Ну, оно всё равно, понятное дело, всё похоже по всем покрытиям, но я бы, наверное, даже сказал, что он двигается на грунте даже чуть ли не лучше, чем на других покрытиях. Но на грунте с ним у тебя есть, наверное, чуть больше каких-то шансов, потому что его удары не так быстро как бы проскальзывают через корт. Туда-сюда, но одно и то же получается. Не было такого, что что-то у него было прямо совсем по-другому на грунте, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».