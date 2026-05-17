Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сравнил свой уровень игры с Синнером и Алькарасом

Даниил Медведев сравнил свой уровень игры с Синнером и Алькарасом
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил свой уровень игры с нынешними лидерами мирового мужского тенниса — Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Медведев уступил Синнеру.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Ты перед началом сезона говорил, что не можешь оценить разрыв по уровню между собой и Синнером/Алькарасом, потому что давно с ними не играл. Ранее ты сыграл с Карлосом и обыграл его в Индиан-Уэллсе, сыграл с Янником в Риме. Что скажешь теперь?
– Всё равно разрыв большой в плане стабильности. Но приятно, как я себя проявлял в конкретных матчах. Я с ними играл в этом году три раза и Карлоса смог обыграть, с Янником были близкие матчи, действительно близкие. В Индиан-Уэллсе я мог выиграть, по крайней мере, один сет, здесь [в Риме] я выиграл один сет и был относительно близок в третьем. Но всё равно, понятное дело, они более стабильные и играют лучше, но приятно понимать, что ты способен играть на таком уровне. И задача, конечно, постараться во всех других матчах показывать такой уровень и тем самым добираться до матчей с ними, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android