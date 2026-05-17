Даниил Медведев сравнил свой уровень игры с Синнером и Алькарасом

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнил свой уровень игры с нынешними лидерами мирового мужского тенниса — Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Медведев уступил Синнеру.

– Ты перед началом сезона говорил, что не можешь оценить разрыв по уровню между собой и Синнером/Алькарасом, потому что давно с ними не играл. Ранее ты сыграл с Карлосом и обыграл его в Индиан-Уэллсе, сыграл с Янником в Риме. Что скажешь теперь?

– Всё равно разрыв большой в плане стабильности. Но приятно, как я себя проявлял в конкретных матчах. Я с ними играл в этом году три раза и Карлоса смог обыграть, с Янником были близкие матчи, действительно близкие. В Индиан-Уэллсе я мог выиграть, по крайней мере, один сет, здесь [в Риме] я выиграл один сет и был относительно близок в третьем. Но всё равно, понятное дело, они более стабильные и играют лучше, но приятно понимать, что ты способен играть на таком уровне. И задача, конечно, постараться во всех других матчах показывать такой уровень и тем самым добираться до матчей с ними, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».